Erdoğan: Afrin harekatında helikopterimiz düşürüldü

10 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecekler" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.

"İstanbul'a karşı hatalarımız olmuştur"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır.

"STK'lara oturanlar ilanihaye kalamayacak"

Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar, o STK'sıyla yola devam eder."

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