Erdoğan: Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi

17 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yapılan iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın, "Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında, Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir. Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez... Erken seçim çağrısı, Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldık. Bu güzel iklimi seçim tarihine kadar daha da tahkim ederek sürdürürsek Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan zaferle çıkmamamız için bir sebep göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA