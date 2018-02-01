Erdoğan: Afrin'de 800 teröristin işi bitti

01 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması programına katıldı.

Erdoğan, "Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti, 'ila cehenneme zümera.' Tabii akşama kadar inşallah bu sayı daha da artacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarıyla burslarıyla tabii burada 'kitap kafe' denmiş ama ben diyorum ki o ismi kıraathaneye çevirelim. Herhalde daha isabetli olur. Yani okuma evi, okuma yeri. 'Kafe' bizim değil." ifadesini kullandı.

Eğitim ve öğretimin her işin başı olduğunu ancak bunun tek başına yeterli bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimize iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını dolduracak manevi bir iklim de sunmamız gerekiyor. Ruhsuz beden nasıl cesetten ibaretse gönül dünyası ihmal edilmiş bir gencimizin eğitim öğretimi de sadece maddi bilgilerle sınırlı kalır. Toplumların hedeflerine ulaşabilmeleri için bu iki hususun birlikte inşa edilmesi şarttır." diye konuştu.

Türkiye'nin yıllarca bunlardan sadece birine odaklanmış eğitim-öğretim sistemine mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır hem fiziki alt yapımızı güçlendirerek hem de zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim-öğretim sistemi kurmanın çabası içerisindeyiz. Hep söylediğim gibi bu konuda önemli mesafe kaydetsek de maalesef hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Bunun için önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, bakın sadece 'eğitim' demiyorum dikkat edin, eğitim-öğretim sistemimizin ruhunu, özünü, muhtevasını milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Niye? Sadece öğretim yeterli değil, onun yanında bir de ne olacak? Eğitim olacak. Bunlar birbirinden ayrılamaz.

"15 Temmuz'daki gibi mücadele edeceksiniz"

Gençler gün çalışma günüdür, okulunuzda evinizde çalışacaksınız. Gün mücadele günü. Özellikle arkadaş çevrenizde fikirlerinizle mücadele edeceksiniz. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların silahların karşısında mücadele edeceksiniz. Terör örgütünün çukur eylemlerinde olduğu gibi yüreğinizle bileğinizle mücadele edeceksiniz.

"Afrin'e gerekirse beraber gideceğiz"

('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) İnşallah beraber gideceğiz gerekirse beraber gideceğiz.

"2019 bizim için dönüm noktası"

Gençler gereken bilgiye iradeye kararlılığa sahip olmanız gerekiyor. Önümüzde 2019 Mart'ta yerel seçimler Kasım parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu bizim için bir dönüm noktasıdır. Birileri bizim gençlerimiz onların gençleri kadar cevval değil diyor.

Bu zaten sandıkta görülüyor kimin gençleri daha cevval kimin gençleri daha hımbıl. Bu defa sandıkları öyle patlamalı ki bunlar ne olduklarına ne olacaklarına pişman olsunlar.

"Bugün de Nene Hatunlarımız var"

Türk milleti mücadeleye başladığı zaman işte böyle başarılara imza atar. (Zeytin Dalı Harekatı) Orada jandarma kızlarımız var onlar da mücadelenin içinde. Bizim Nene Hatunlarımız yok muydu? Şerife Bacı'larımız yok muydu? Bugün de var.''