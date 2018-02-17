Erdoğan: Afrin'e daha da yaklaştık

17 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki il kongresi öncesinde halka seslendi.

Erdoğan buradaki konuşmasında Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biz hep sabrettik haddinizi bilin dedik. İçerdekiler zaten 40 yıldır rahat durmadı. 40 yıldır benim milletim içerideki teröristlerden çok çekti" diyen Erdoğan, "İçerdekilerde Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil sadece teröristler onlar. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" ifadelerini kullandı.

3.5 milyon Suriyelinin tekrar topraklarına dönmelerini istediklerini söyleyen Erdoğan, "Bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım" dedi.