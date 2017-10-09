Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın galibi olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, ayrıca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımla da Ampute Futbol Milli Takım'ını tebrik etti.
Kaynak: AA