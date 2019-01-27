Erdoğan: Antalya'daki zararın gereği neyse yapacağız

27 Ocak 2019

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

"Antalya'da 100 milyon liralık maddi zarar var"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da bir süredir devam eden olumsuz hava şartlarına ilişkin, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin istiklaline saldıran kim varsa hepsinin karşına dikildik"

"Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. " diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik."

"Mücadelemiz tarihi bir öneme sahip"

Türkiye'nin son yıllarda verdiği mücadelenin tarihi bir nitelikte olduğunu belirten Erdoğan, şunlar aktardı:

"Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı."

Kaynak: AA