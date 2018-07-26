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Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldiErdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi

Kaynak: AA

Son dakika rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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