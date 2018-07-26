Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor
Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.
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Kaynak: AA