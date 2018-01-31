Erdoğan başkanlığında ilk "savunma" toplantısı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantısı başladı.
Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ile Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı.
Bu doğrultuda Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin düzenlemelere gidilmiş ve komitenin Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ile Milli Savunma bakanlarından oluşacağı belirtilmişti.
Kaynak: AA