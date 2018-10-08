Erdoğan: Başkonsolosluk 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz

08 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorulan bir soruyu, "Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz. Havaalanının giriş-çıkışları inceleniyor. Giriş çıkışlarda Suudi Arabistan'dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili Başsavcılık her türlü çalışmasını, araştırmasını, her şeyi yapıyor. İlgili merciler onlarda bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" şeklinde cevaplandırdı.

"AB'ye üyelik' Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye'nin AB'ye üyeliği) Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksınız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine yönelik "Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayrolur diyorum. 1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı." ifadelerini kaydetti.

Türkiye, kayıp gazeteci için konsoloslukta arama izni istedi

Kaynak: AA