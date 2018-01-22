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Erdoğan, Baykal'ın durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.

Erdoğan, Baykal'ın durumuyla ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavisi Almanya'da devam eden Deniz Baykal'ın sağlık durumunu öğrenmek için kızı Aslı Baykal ile akşam saatlerinde telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar iletti ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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