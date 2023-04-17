Erdoğan: Bayramın ilk günü yeni müjdeyi paylaşacağız

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız her felaket bizlere bundan sonrası için almamzı gereken tedbirleri tekrardan hatırlatıyor. 1999 yılından kalma bir tecrübemiz zaten vardı.

6 Şubat depremleri ise yetki alanıyla bir 'küçük kıyamet' şeklinde gerçekleşti. Ülkemiz Doğu Anadolu'dan başlayıp Marmara Bölgesi'ne kadar gelen iki fay hattı gerçeğiyle baş başadır. Türkiye'nin tamamını içine alan bir afet risk sistemi kurmak amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konudur.

Nüfus yoğunluğu, stratejik konum nedeniyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir. İBB Başkanlığım döneminde güvenli, sağlam, huzurlu yerler kurabilmek için yoğun çaba sarf ettik.

Bugüne dek yaptığımız 1 milyon 180 bin TOKİ konutuyla ilgili sıkıntı yaşamadık. Son depremlerden de bu konutlarımız alnının akıyla çıktı. Şimdi ise deprem bölgesinde yapacağımız 650 bin konut için gece gündüz çalışıyoruz."

"Bayramın ilk günü milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşacağız"

"Emlak konut tarafından yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi'ne Aralık ayında başladık. Kentsel tasarımıyla, yeşil alanlarıyla Fikirtepe örnek bir proje yürütülüyor. Ortalama olarak projenin 3'te 1'i tamamlandı.

Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz bin 648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar konutların hepsi sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Tabii gönül bu projenin daha yatay bir mimariyle gerçekleşmesini isterdi. İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken bir buçuk milyon konut var. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 binlik uydu kentler düşünüyoruz.

Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşümde devrim yaratacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız."