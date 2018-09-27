Erdoğan, Berlin’de Türk STK temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA