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Erdoğan, Berlin’de Türk STK temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Berlin’de Türk STK temsilcileriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Son dakika almanya Recep Tayyip Erdoğan

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