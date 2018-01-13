Erdoğan: Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler

13 Ocak 2018

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Elazığ İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık" diyerek, "Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı kara borsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sanan çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın ettiğimizi görecekler. Biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız."

"Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır"

Erdoğan, "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız." ifadelerini kullandı.