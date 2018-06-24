ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Erdoğan: Bir şey söylemek için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkların kapanması sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. Şimdi bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.

Erdoğan: Bir şey söylemek için erken
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti. Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri üzerine aracından inerek vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden Huber Köşkü'ne gitmek üzere çıktı. Dışarıda bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterileri üzerine aracını durduran Erdoğan, halkı selamladı.

Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur. Şimdi bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.

Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü'ne gitti.

Kaynak: AA, İHA

Son dakika seçim 2018 erdoğan seçim

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.