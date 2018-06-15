Erdoğan: Birkaç gün içerisinde müjdelerimiz olacak

15 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şu ana kadar başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bunların partisi (HDP) bir başka, bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka." dedi.

"Bu oyunu da bozacağız"

"Unutmayın, hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz." diyen Erdoğan, "Onun için biz mazlumların yanında yer alacağız, yer almaya devam edeceğiz. Bu oyunu da bozacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış diyorlar, lafta özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce binlerce." dedi.

"Birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak"

"Şu anda Kandil'i bombalıyoruz" diyen Erdoğan, "Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabbim Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Mehmet'imizi korusun Allah'ımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA