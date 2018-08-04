Erdoğan: Biz de ABD'li bakanlarla ilgili karar alacağız

04 Ağustos 2018

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Türkiye'den misilleme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız" dedi. Erdoğan, "ABD'nin attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. ABD Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasında ABD ile yaşanan yaptırım krizine değinen Erdoğan şunları söyledi:

"ABD'nin son İzmir'deki Papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Hukuk devletinin gereğini yaptık. Halkbank'a bedel ödetme gayreti kimsenin haddi değil. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme.

Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Ben de bugün talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını varsa donduracağız. Türkiye bu tip yaklaşımla terbiye edilemez. Bu evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir.

"Demokrasi kanalları çalışıyor"

Tehdit diliyle, saçma sapan yaptırım kararlarıyla bu ülkenin geri adım atacağını sananlar Türkiye'yi tanımıyor. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması iki tarafa da zarar verir. Biz her zaman kazan kazan politikalarından yanayız. ABD ile bunun için ihtiyacımız olan zemin mevcut. üzüm yemek için her türlü işbirliğine varız. Ama derdi bağcı dövmek olanlara fırsat vermeyiz. Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aramızdaki ihtilaf konularının önemli bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından diğer öne çıkanlar şöyle:

"Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun, işte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek, biz onları inlerde takip edeceğiz. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler.

Kadınların siyasete katılımına bakıldığında AK Parti ile zirveye ulaştı. 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir. Kamu çalışanlarının yüzde 38'i kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenler arasında bu oran yüzde 56'yı buluyor."

"Seçimlere hazırlık startını veriyoruz"

Kongre öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, ayın 18'inde yapılacak olağan kongreyi hatırlattı ve "Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi.

Erdoğan, "Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız" diye konuştu.