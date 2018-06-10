Erdoğan: Bizim gündemimizde af diye bir şey yok

10 Haziran 2018

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Kalabalıktan af şeklinde tezahüratta bulunulması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir. İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün, 13 gün kalkıp bunu istismar etmek. Böyle şey olmaz. Değil mi? Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim? Bu FETÖ'culara, bu insanları haksız yere katledenlere, eğer bana Meclis'ten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım dedim. Fakat bunların hepsi şu anda geride. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Seçimleri bir hayırlısıyla inşallah halledelim."

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Kaynak: AA