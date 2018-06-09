Erdoğan'dan Avusturya'nın cami kararına sert tepki

09 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı.

İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir." dedi.

"Kürt olmakla terörist olmak ayrı şey"

Erdoğan konuşmasının devamında Türkiye'nin güvenliği konusuna da değinerek, "Kürt olmak başka bir şey, terörist olmak başka bir şey. Yıllarca öteki muamelesi yapılmış milyonlarca kardeşimiz kendilerini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettiğini gördük. Bu kararlılıkla çalışmaya devam ettik. Meğerki karşımızdakilerin derdi başkaymış. Onlar yeniden terör yöntemlerine soyundular. Çukur kazdılar, mahalleleri işgal ettiler. Roketler istiflediler. Gördük ki bunların derdi birinci sınıf vatandaşlık değilmiş. Bunlar emperyalistlerin oyunlarına piyonluk yapmayı seçtiler. Biz bu terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin güneyi çok zor durumda kalacaktı." ifadesini kullandı.

"Bunlar kıraathaneyi okey masasının kurulduğu yer zanneder"

Millet kıraathaneleri kuracaklarını söylemesinin ardından muhalefet kanadından tepki gören Erdoğan bu eleştirilere yanıt vererek, "Bunlar okuma seferberliğine de karşı çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman nedir diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder. Be ey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adete butik kütüphanelerimiz olacak." dedi.