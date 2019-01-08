Erdoğan: Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır

08 Ocak 2019

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye operasyonunun çok yakında başlayacağını söyledi.

"Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmeyeceğini, onun muhatabının Sözcü İbrahim Kalın olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuşabileceğini ifade eden Erdoğan ayrıca Suriye operasyonuna ilişkin "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemini tekrarladı.

İsrail ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

ABD'li Bolton Türkiye'den ayrıldı