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Erdoğan: Burseya Dağı düşmek üzere

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm, Burseya tepesi düşmek üzere" dedi.

Erdoğan: Burseya Dağı düşmek üzere
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Az önce komutanla görüştüm, 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz' dedi" bilgisini verdi.

Erdoğan, "Afrin'deki teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak. Gizli veya açık hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremeyecektir. Güney sınırlarımızı terörden temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Burseya Dağı, hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu ile stratejik öneme sahip.

AA'nın haberine göre Burseya Dağı'na yönelik uçak, tank ve toplarla yapılan bombardıman öğlene doğru azalırken, komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin belirlenen hedeflere ilerlemeye başlamasının ardından yoğun çatışma sesleri duyulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Burseya'daki hedefler ateş altına alındı.

Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar yaşanıyorBurseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Burseya Dağı

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