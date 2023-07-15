Erdoğan: Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan şunları kaydetti: "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun."