08 Haziran 2018

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil tarafından yapılan açıklamada, Demirören'in bir süredir solunum yetersizliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Şamilgil, "Değerli basın mensupları burada size acı haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. İş insanı Erdoğan Demirören bugün 11:53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan sayın Erdoğan, ailesinin yakın ilgi ve alakası hastanemizin personelinin yoğun çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibariyle tüm ülkemize, yakınlarına, baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü defnedilecek"

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, ise şu açıklamayı yaptı:

Biz Demirören ailesi olarak gerekli cenaze töreniyle ilgili açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü Fatih Camii diye düşünüyoruz.

İşadamı Adnan Polat, Demirören'in vefatı üzerine şunları söyledi: "Uzun yıllar komşuluk yaptık, yıllarca yan yana oturduk. Sevenlerine ailesine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin."

Erdoğan Demirören kimdir?



28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen Bursa İnegöllü. Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören’in vefatı sonrası 1957 yılında aile işlerini devraldı Türkiye'nin önemli yatırımcıları arasına girdi. LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibi olan Demirören, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük gruplarından birini oluşturdu. Özel Ata Lisesi'nin de sahibi olan Demirören, Vatan ve Milliyet gazetelerini alarak medya sektörüne adım attı. Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirdi. Total Türkiye’yi de Demirören Grubu işletiyor. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babası.





Bozdağ'dan başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.