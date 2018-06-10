10 Haziran 2018

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı.

Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

Demirören'in cenazesi daha daha sonra öğle vakti cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi’ne getirildi.

Başbakan: Türkiye için çok şey yaptı



Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım cenaze töreni için Fatih Camisi'ne gelerek Demirören Ailesi'ne taziyede bulundu. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, "Saygın bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir ömrü sanayi için, memleketin kalkınması için tüketen Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye için çok şey yaptı. Binlerce insanın evine ekmek, aş götürmesini sağladı. İyi bir insandı, biz kendisini iyi biliriz. Mübarek bir ayda, mübarek bir günde Allah'ın rahmetine kavuştu. Ölümü bir gün hepimiz yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, kendisi katılamayacak. Ben, kendim ve Cumhurbaşkanı adına cenazeye katılıyorum" dedi.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören gözyaşlarını tutamadı.

Demirören için Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Erdoğan Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti