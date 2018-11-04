Erdoğan: Denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuştu.
Erdoğan, "Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdi." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına giren 4 şirketiyle bu listede en fazla şirkete sahip 6. ülke durumuna gelmiştir" dedi.
Kaynak: AA