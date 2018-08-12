Erdoğan dövizle ilgili: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

12 Ağustos 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, dövizdeki hareketliliğe ilişkin, "

"Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler. Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene 'Hadi güle güle' deriz." dedi.

"Cevabımızı yeni ittifaklara yönelerek veririz"

"Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye'yi feda etmeye kalkışıyorsun. Kusura bakma, hukuk devleti olarak gereği neyse biz onu yaparız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyonun amacı, Türkiye'yi finanstan başlayıp siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim almaktır. Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler. Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni ittifaklara yönelerek veririz. Namusumuz bildiğimiz vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, içimizdeki hainleri alçakları ve teröristleri maşa olarak kullanan emperyalistlere teslim etmedik."

"Bunun da üstesinden geleceğiz"

Türkiye'nin bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak." dedi.

"Yeni yerleri de güvenli hale getireceğiz"

Türkiye'nin yurt dışındaki terör operasyonlarının başarıyla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu."

Kaynak: AA