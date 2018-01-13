Erdoğan: Dünyaya ayar veren Türkiye olacağız

13 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bingöl İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin olurunun alınmadığı, Türkiye'nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akim kalmaya mahkumdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecek.

Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz.

Bugün oyun kuran, tuzak bozan bir Türkiye var. Birliğimize kasteden şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde siyasete dışarıdan karışan zemin hazırlayanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümetiyle tarihe karışacaktır. Hain FETÖ'cülere meydanı dar eden Bingöllülere teşekkür ediyorum. Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez. Bu milleti parçalayamaz. Siz bizim yanımızda böyle kararlı durursanız terör örgütleri başarılı olamaz. Onların arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir parçasını bizden koparamıyorlar.Bu millet ölüm kusan uçaklara rağmen bağımsızlığından zerre kadar ödün vermemiştir.



Son Kudüs meselesinde barış ve istikrarı sağlamak için gerekirse tüm dünyayı ayağa kaldırırız dedik, tüm imkanlarımızı seferber ettik."

"Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız"

Erdoğan, kongrenin yapılacağı Karşıyaka Spor Salonu önünde de kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin 780 bin kilometrekare ile tek vatan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vatanımızı bölemeyecekler. Kim buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F16 oluruz, helikopterlerle tank olur inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet? Ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi gel buraya. Niye gelemiyorsun? Gelemezler. Arkalarına ABD'yi almışlar kimisi de Batı'da bazı ülkeleri arkalarına almış onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız ve bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti parçalamaya çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz var. Başka asla."