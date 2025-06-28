Erdoğan duyurdu: Bütün çiftçilerin zararları karşılanacak dedi ve kredi müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

"Çiftçilerin zararlarını karşılayacağız"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ziraatın kullandırdığı tarım kredileri 700 milyar lirayı aşmış durumda. Bankamız sektörün kredi ihtiyacının yüzde 71'ini tek başına karşılıyor. Sadece bu yıl 138 euro bütçeyle 5 yeni çağrıya çıkacağız. Geçen yıl 15 ilde 71 bin kişiye 755 milyon liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın, üretenin yanındayız olmaya da devam edeceğiz.

* Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız.

* Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon euro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

* Ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler.

* Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. 23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik.

* Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. İnşallah Kasım'a kadar hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.

* Tarım sektörümüz hamdolsun dimdik ayakta, Türkiye önüne çıkan zorluklara rağmen yürüyüşüne devam etmekte, kutlu yürüyüşümüzü hiçbir güç engelleyemeyecektir.

* Çiftçilerimize 2025 yılında toplam 84 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak.

CHP'ye yüklendi

* Yıllarca beraber yol yürüdükleri, üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını itiraf etmeye başladılar.

* Lafa gelince Kuvay-i Milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi direniyor, bizi sıkıştırmaları için ricada bulunuyor.

* (İBB soruşturması) Heybedeki irili ufaklı turplar, ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları bizzat kendi arkadaşları tarafından ortaya çıkartılıyor.

Kredi paketinin ayrıntıları

* Ziraat Bankamız, sektörün ihtiyaçlarına ve sizlerin beklentilerine uygun başarılı bir kredi paketi hazırlamış. "İşim Ziraat Kredisi" ile birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Yeni hayata geçecek bazı paketleri burada sizinle paylaşmak istiyorum.

* Sebze ve meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için bir yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz.

* Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olarak gerekirken genç ve kadın çiftçi olması hâlinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak.

* Halihazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl anapara ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz.

* Küçükbaş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz.

* Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz. Kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.