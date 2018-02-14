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Erdoğan: FETÖ varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir." dedi.

Erdoğan: FETÖ varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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