Erdoğan: 'FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribat telafi edildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü olduğunun altını çizen Erdoğan, ordunun personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati dünyaya ilan etmiştir.

* 9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.

* Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.

* 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.

* Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.

* (15 Temmuz darbe girişimi) 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik.

* Ordumuzun millete karşı görevlerini yapabilmesi disiplinine bağlıdır.

* TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

* "Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu" şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.

* Sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Bunları asla dikkate almayın, moralinizi bozmalarına izin vermeyin.

* Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz.