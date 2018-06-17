Erdoğan: Hem yatırım yaptım, hem borç ödedim

17 Haziran 2018

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Yenikapı'da düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi.

Mitinge, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bazı bakanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul milletvekili adayları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım alana gelişlerinde platforma çıkarak, katılımcıları selamladı.

Mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak birer konuşma yaptı.

Alanı tamamen dolduran vatandaşlar, konuşmalar sırasında ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, tezahüratlarda bulundu.

Yenikapı'daki mitinge 1 milyon 300 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında, alanda dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca, üzerinde "Güçlü Cumhurbaşkanı, Güçlü Meclis" yazılı ve AK Parti logosuyla Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev pankart dikkati çekti.

Miting alanında "Büyük projeler büyük ustalık ister", "Büyük Türkiye güçlü lider ister", "Darbelere direnmek cesaret ister", "Millete hizmet ustalık ister" pankartları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İl Başkanı Şenocak ve İstanbul milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge ailece katılan bazı vatandaşların çocuklarının bulunduğu bebek arabalarına Türk bayrağı ve parti flaması astıkları, yaşlı bir vatandaşın da oksijen tüpüyle geldiği görüldü. Ayrıca, Filistinli aktivist Alaüddin Elfaris, Kudüs konusundaki duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elindeki pankartla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- İstanbul merkez-i buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet etmek aynı zamanda dünyaya hizmet etmektir. Biz hizmet etmeye İstanbul'dan başladık.

"Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın"

- Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para. Bu işte çok da maharetliler yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini önce İstanbul'da hayata geçirdik.

- İstanbul'da çöp dağları yükselmiş miydi? O zaman İstanbul'u CHP'nin belediye başkanı yönetiyordu. Ümraniye'de çöplük patladı ve 39 vatandaşımız öldü. CHP'nin olduğu yerde çöp vardır. Biz geldiğimizde altı ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik bunu bitirdik, AK Parti temizliktir.

- Haliç'i bilmeyeniniz var mı, Haliç'in yanından geçmek mümkün müydü? Haliç pislikten geçilmiyordu, geldikten sonra dünya ile görüşerek işin içine girdik ve Haliç'teki bütün o çamuru bir taş ocağına naklettik. Haliç'i temizledikten sonra Boğaz'ı biz Haliç'e bağladık. Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın.

İstanbul'a 16 yılda 236 milyon katrilyonluk yatırım

- İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri, 4,5 yılda yaşanılan bir yere çevirdik. İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Habitat 2 toplantısının sonuç bildirgesinde şu kaydedildi: Dünyanın en temiz şehri İstanbul.

- 2,5 milyar dolar borçla devraldım, ayrılırken de 1,1 milyar dolar borçla devrettim. Bunun yanında yatırımlar yaptım. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün? Biz Marmaray'ı neyle yaptık, Osman Gazi'yi neyle yaptık bizde icraat var. Haddini bil.

- Biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardı. Bu borcu biz sıfırladık Bay Muharrem. Hatta IMF bizden borç istedi, 5 milyar avro verin dedim. Baktılar biz veriyoruz vazgeçtiler. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük.

- Nasıl 4,5 yıl içerisinde İstanbul'u yeniden yaşabilir bir hale getirdiysek, ülkemizi de 16 yılda yepyeni bir çehreye biz kavuşturduk. İstanbul'a 16 yılda 236 milyon katrilyonluk yatırım yaptı. Şöyle soydular, böyle soydular diye anlatıyorlar bu ne hayasızlık. İstanbul'dan 21 olan üniversite sayısını 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar.

"Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çevrilecek"

- AKM'yi yıktık, yerine opera binası yapıyoruz. Taksim'e şimdi 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Kaba inşaatı bitmek üzere. Ramazan'ın son günlerinde her ikisini de gördüm. 250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz: Meşhur Rami Kışlası'nı 7 milyon cilt kitaplık bir kütüphaneye çeviriyoruz. Biz yeniden İstanbul'u kültür sanat noktasında bir merkeze dönüştürüyor. Bunlar sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Kuleli Askeri Lisesi'nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye dönüştürüyoruz. İstanbul'da müzik müzesi ve sikke müzesi kurulacak. Yassıadayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz.

- CHP zihniyeti Menderes'i ipe götürdü, siz de arkadan desteklediniz. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz. Burada bir uluslararası toplantılar yapacağız. Biz buyuz Bay Muharrem bak ben laf salatası yapmıyorum, icraatlardan bahsediyorum. Bugün Elazığ'da millet bahçeleriyle dalga geçiyor. Yaklaşık 26 dönemlik yeri Elazığ'da millet bahçesi yapacağız. Ortasına güzel bir yere de şehitler anıtı koyacağız.

- Haliç tersanesini bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Bu Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi oluyor. Sağlıkta İstanbul'a adeta çağ atlattık. Toplamda 129 adet sağlık tesisi inşa ettik. İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı taşındıktan sonra orayı dev bir millet bahçesine çevireceğiz. 3. havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak. Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Bunları senin havsalan almaz. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacaksınız, sizlere güveniyorum.

"Elon Musk'la hepsini konuştuk"

- Takmış kafayı bizim Külliye'ye, ustası da gelmeyeceğim dedi kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım Sayın Putin ziyaret etti. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruzi ayrılırken ne dedi biliyor musunuz? "Büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dedi.

- Aynı anda biz orada 2 bin 500 kişiye yemek verebiliyoruz. Bu onları rahatsız ediyor. Gelen kişiler muhtar. Bana da öyle dediniz ya muhtar bile olamaz dediler. Benim milletim bu evladını muhtar olmanın da ötesine çıkardı cumhurbaşkanı yaptı.

- Yerli milli otomobil diyoruz, 20 yıl geriden geliyor diyor. Bu bir defa akülü olacak, mazotlu veyahut benzinli değil. Elon Musk'la hepsini konuştuk, biz bir şeyler yapmanın gayretindeyiz. Yahu hayatınız boyunca bir dikili taşınız yok. İsteseler de istemeseler de ben beş tane babayiğit aradım ve buldum. Bir araya getirdik imzaları attık CEO'yu da onlar buldu. 2022 hedefimiz var.

Faytonlar için çalışma

- Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Şimdi düzenlemelerle ister ev ister sokak hayvanları için 5119 sayılı yasayı yeniden ele alacağız. Sapanca'da operatör bugün tutuklandı. Bu hassasiyet önemli. Büyük Türkiye, güçlü meclis güçlü cumhurbaşkanı ister. Vakit Türkiye vakti, vakit İstanbul vakti. Bunu ortaya hep birlikte koymalıyız.

- Batı 24 Haziran'a bakıyor. Batı Erdoğan nasıl çökecek diye bekliyor. Onlara da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Bugüne kadar hep verdiniz.

- İstanbul CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir. Muharrem İnce kalkmış din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor. AK Parti'yle MHP'nin meclisten geçiren düzenlemeyi AYM'ye götürüp iptal ettiren sen değil misin Bay Muharrem. Daha düne kadar imam hatiplerde ve diğer okullarda verilen din dersine karşı çıkan sen değil misin? Bugüne kadar camide çekilmiş bir resmin var mı şimdi maşallah... Bunlar ucuz oyunlar Muharrem. Kürt kardeşlerimin dillerini öğrenme hakkından bahsediyor. Yahu biz bu hakların hepsini verdik. Cezaevlerinde annelerin Kürtçe konuşmalarının ödünün biz açtık.

- Sürekli haktan hukuktan bahsediyor. Yalova'da kendisinin dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor.

Millet kıraathaneleri eleştirilerine yanıt

- Milletin sofrasında ne var diye soruyor, AK Parti döneminde üç buçuk milyon kat büyüdüğünden haberi yok. Hep cehalet, hep yalan. Biz Türkiye'yi içinde kitaplarıyla, internetiyle millet kıraathanelerinden bahsediyoruz. Onlar bu projenin kekine takılıp kalmışlar. Bay Muharrem bak çık Zeytinburnu'ndaki millet kıraathanesine gel. Bizim belediyemizin ulaştığı yere sizin kudretiniz ulaşamaz.

Başbakan Yıldırım: Ağızlarından tek bir hayırlı kelime çıkmıyor

"Büyük İstanbul Mitingi" Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ile başladı. Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- İstanbul evet dediyse, Türkiye evet demiştir. İstanbul, Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul her daim mazlum milletlerin umudu oldu.

- Yeni bir seçim gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hakettikleri dersi vereceğiz. Adamlar nereye gidiyorlarsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayırlı kelime çıkmıyor. Bunların bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok.

- Bunların yapmakla işi olmaz. Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan, bitince de en önce kullanan bunlar değil mi? Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Millet neye göre size destek versin. Millet söze bakar, kimin söylediğine bakar ona göre karar verir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

- İstanbul'a 7 tane büyük eseri AK Parti yaptı. Bugün meydanlarda yüzbinlerce Anadolu insanı burayı doldurdu. İstanbul biliyor ki bu şehirde hizmet denince akla Recep Tayyip Erdoğan gelir, AK Parti gelir.

- Geçmiş yılları hatırlayın, darbe tehditleri askeri vesayetler, ülke çıkmazda bir yiğit çıktı dedi ki "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi olmayacak" 15 senede Türkiye'yi üç kat büyüttük mü? Darbecilere, FETÖ'cülere DEAŞ'a PKK'ya hakettikleri dersi verdik mi? 15 Temmuz'da ayyıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi alçaklar hakettikleri cezayı gördü.

- Bugün FETO'yu, PKK'yı ağzına alamayanlar bu ülkeyi yönetmeye talip oluyor. Önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolunda yeni bir başlangıç olacak. 24 Haziran'da sandığa gidelim, gitmeyenlere destek olalım, gitmeyenleri teşvik edelim. Türkiye'nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. Seçime katılımı Türkiye'nin her tarafından en iyi şekilde sağlayalım.

- Arnavut ciğerinden bahsediyor, Tatar böreğinden bahsediyor yahu ben bunları söylemedim. Yalan söyleme.

- Menderes 10 yıllık hizmetlerini CHP'nin kışkırmasıyla canıyla ödedi. Menderes'i bunların ağa babaları dar ağacına götürdü. CHP'liler aynı tavrı Özal'a da takındı. İktidar yolunu milletin gönlünde değil cuntacılarda aradılar. Gönül köprülerini biz kurduk. CHP'nin faşist, baskıcı karakteri yıllar geçse de değişmiyor. İftira ve yalan siyasetlerinden vazgeçemiyorlar.

- Son günlerde diline köprü geçiş fiyatlarını dolamış. Sen İstanbul'dan Yalova'ya giderken niye körfezi dolaşmıyorsun da Osman Gazi'yi tercih ediyorsun. Bu köprü olmazsa sen mitinglerine yetişemezsin. Bunlar hizmetten, yatırımdan, icraattan anlamaz. Kaynakların çeşitlendirmesiyle biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Kimse ordan geçmeye mecbur değil, bunların en büyük hizmetleri darbe şakşakçılığı yapıp Başbakan astırmak. Onların bu ülkede dikili ağacı yok. En önemli icraatları bu milleti ezana hasret bırakmak oldu. Dün iktidar yolunu cuntacılara yaranmakta buldular. Aday oldu gittiği ilk yer Edirne oldu. Terör örgütünün arkasında olduğu bir kişiyi ziyaret etti. Biz bu kadar şehit vermişiz, 7 Haziran'da herkes sokağa diyor ve 53 tane Kürt kardeşimiz orada öldürüyorlarr. 15 yaşında Yasin Börü'yü kurban eti dağıtırken öldürüyorlar. Bu talimatı veren kişiyi Bay Muharrem Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

- Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yapanlar da bunlar değil miydi? Bunların ellerinden gelseler Türkiye'yi 1940'a dönüştürür. Milletimiz bunların karakterini iyi biliyor.

Miting, Erdoğan'ın konuşmasının ardından alandan ayrılmasıyla sona erdi. Alanın boşalmasının ardından bariyerler kaldırılırken, yollar araç trafiğe açıldı.

Belediye işçileri, alanda ve çevresinde temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA