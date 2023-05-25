Erdoğan: Her partiye tepside koltukla gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ temsilcileriyle buluşma programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimiz, Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, ülkenin yönetiminde bize olan güvenini teyit etmiştir. Aynı zamanda muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesajlar vermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine 'hayır' diyerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir.

"İspatlayamazsan namertsin"

Terör örgütleriyle gizli-açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk.

"Hatay'a gittin, defne'ye de gitseydin"

Sen ise Kandil'den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil, parlamentodaki odalarına gidip görüşmeler yapıyorsun, beraber yol haritasını çiziyorsun.

Hatay'a gitti, hadi bir de Defne'ye gitseydi. Defne'de yüzde 90 oy aldı. Ama biz burada CHP yüzde 90 oy aldı diye hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Açılışını yaptık mı, onu da yaptık. Hatay'a gittin bir de hastaneyi görseydin.

Bay bay Kemal, biz Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Biz yaparız. Bizim bir farkımız var. Yapamayacağımız hiçbir eseri konuşmayız. Yapacağımızı konuşuruz. Ama artık ortada masa falan da kalmadı nereye vuracaksın? Muhalefet cenahında ortalık toz duman.

"Sana 2,5 kuruş bile vermezler"

Kolay değil, 15 yarış bizimle yarışa girdin, hepsini kaybettin. Kendisinin o koltuğa nasıl monte edildiğini bir kenara bıraktık, CHP'den ayrılarak Cumhurbaşkanı adayı olan birisine daha dün neler yaptıkları ortada. Kandil'den destekler 14 Mayıs'tan sonra da kesintisiz devam ediyor. 'Benim onlarla işim yok' diyor. Nasıl yok? Dikkat et, Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten onlardan gelen desteği kabullenmeyiz. Bize milletimizin desteği yeter. Farkımız bu.

Londra'dan 300 milyar dolar getireceğini söylüyor. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık, bıktık. Bay bay Kemal, sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler.

"Her kapıya tepside koltukla gitti"

Kapısına gittiği her partiye tepside koltukla gitti. Şu ana kadar CHP Genel Başkanı ile oturup da istediğinden fazlasını almayan kimse yoktur. Belki bize de bir şey düşer diye gelen herkes milletvekiliyle, 3'er 5'er bakanlık sözüyle çıktı.

CHP Genel Başkanı, sırf koltuğunu korumak için son 4 ay içinde tarihte eşi benzeri görülmemiş tutarsızlıklara imza attı. Ne yaparsanız yapın, terör örgütleriyle iş birliğinizi unutturamayacaksınız bay bay Kemal. Bu ülkenin çıkarlarını uluslararası arenada pazarlık meselesi haline getirdiğinizi unutturamayacaksınız. Milletimiz 28 Mayıs'ta bunların hepsinin hesabını sizden soracak."