Erdoğan ile görüşmeden sonra Arınç'tan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan eski yardımcısı Arınç ile bir araya geldi. Arınç görüşmeden sonra, "Görüşmelerimiz devam edecek." dedi. Arınç, aktif siyaseti bıraktığını, milletvekilliğine aday olmayacağını, böyle bir teklif de almadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan eski yardımcısı Arınç ile görüşüyor. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Arınç görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim." dedi.
Arınç, görüşmeden sonra aktif siyaseti bıraktığını, milletvekilliğine aday olmayacağını, böyle bir teklif de almadığını söyledi.
Arınç, Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna, "Ben AK Partiliyim. AK Parti'den başkasına başımı çevirmem. AK Parti ve onun başkanına zarar verecek bir şey yapmam." dedi.
Arınç, Abdullah Gül sorusuna, "Her şeyi konuştuk. Açıklama yapma yetkisine sahip değilim." dedi.