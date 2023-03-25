Erdoğan ile Putin'den telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.