Erdoğan: Irak ile dayanışma içindeyiz

25 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Irak ile yaptığımız görüşmelerle olumlu bir noktaya geliyoruz. Irak ile ticaret hacmimiz 9 milyar dolar. Bunu daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz.

Irak çok büyük yaralar aldı. Tabi merkezi hükümet DEAŞ'ı yüzde 15-20 haricinde, büyük ölçüde temizlemiş vaziyette. PKK terör örgütünün Kandil ve Sincar'da varlığı söz konusu. Teröre karşı, Irak ile dayanışma içinde, mücadeleyi sürdüreceğiz"

İbadi'nin konuşmasından satır başları:

Terörle mücadelede etkin sonuç alabilmek için iş birliğini önemsiyoruz. DEAŞ, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olduğu gibi altyapımıza da büyük ölçüde zarar verdi. Biz Irak'ta kendisine silah taşıma yetkisi verilmemiş hiçbir grubun silahlı mücadelede bulunmasına izin veremeyiz.

Tek taraflı bir referandum girişiminde bulunuldu ve bununla mücadele ediyoruz. Referandum ile topraklarımızı parçalamak istediler. Irak güvenlik güçlerine sivil vatandaşlara karşı silah kullanılmaması konusunda çok net talimatlar verdik.

Bölgede istikrarın sağlanması için büyük bir sorumluluğumuz var. İkili ilişkilerin gelişmesini önemsiyoruz"