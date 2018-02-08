Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Suriye'yi konuştu

08 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Ruhani görüşmede, Suriye meselesindeki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması konusu Ruhani ile yapılan görüşmede de teyit edildi.

Erdoğan ve Ruhani, bölgesel sorunlar kapsamında, Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında iş birliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Görüşmede, Rusya'nın başlattığı Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Türkiye ve İran'ın desteğiyle mesafe katedilmesinin müspet bir gelişme olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de gündeme gelen liderler düzeyinde İstanbul'da yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, gelecek haftalarda belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA