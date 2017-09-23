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Erdoğan İran'a gidecek

Cumhurbaşkanı, 4 Ekim Çarşamba günü İran'a gidecek.

Erdoğan İran'a gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim Çarşamba günü İran'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dün Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nu toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Meclis'teki tezkere görüşmelerine de katılacak.

"İran ile görüşmemiz çok önemli"

ABD dönüşü açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacak referanduma ilişkin İran'ın da referanduma karşı olduğunu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii İran ile görüşmemiz çok önemli. İran’ın kararı bizimle örtüşüyor. Geleceğe yönelik bazı yaptırımlar konusunda İran ile adımları atmamız lazım ki geri adım atılmasın" şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: DHA

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