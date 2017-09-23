Bakanlar Kurulu sonrası açıklama: Son çağrımız, iptal edin

23 Eylül 2017

Bakanlar Kurulu, 3 saat süren MGK'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mlli güvenliğine doğrudan bir tehdittir



IKBY'nin aldığı referandum kararı önce MGK'da sonra Bakanlar Kurulu'nda tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu referandum, gayri meşru, kabul edilemez bir referandumdur. Türkiye bu konudaki tavrını baştan beri net ve açık bir şekilde koymuştur. Bu referandum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Aynı şekilde Irak'ın toprak bütünlüğüne ve milli birliğine, egemenliğine dönük de doğrudan bir tehdittir.

Bazı sorunlarını çözmek için bu adımı attığını söyleyenler, yarın çözemeyeceği daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir.

Referandum Irak'ın toprak bütünlüğüne doğrudan tehdittir.

Bu referanduma komşu ülkelerin tamamı da karşı. Bölgede yaşayan Kürtlerin önemli bir bölümü de karşı.

Referandum ertelenmemeli; iptal edilmelidir

Türkiye olarak son bir kez daha Irak Kürt Bölgesel Yönetimine çağrıda bulunuyoruz, aklı selim ile hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin, referandumu iptal edin. Hem bölgesel yönetimin hem bölgede yaşayanların hem de bölgenin hayrına olan referandumu iptal etmektir.

Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Ertelemek, ileride bu referandumun yapılacağına izin vermek anlamını taşır. Bizim bu referandumun bugün de yarın da ileriki bir tarihte de yapılmasına asla rızamız yoktur. Bu referandum, tekrarsız bir şekilde bir daha tekrarlanmayacak biçimde iptal edilmelidir.

Tüm opsiyonlar masada

Bütün opsiyonlar masaya kondu. Hepsi tek tek değerlendirildi, iptal edilmesi halinde neler, edilmemesi halinde neler olacak. Ve alınan tedbirler ne zaman uygulamaya konulacak hepsi bellidir. Hükümetimiz uygulama zamanına karar verecektir.

Türkiye konuyu bundan sonra da aklı selim ile sağduyu ile ve ülkemizin milletimizin çıkarlarını gözeterek takip edecektir.

İkili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı mahfuz tutarız

MGK bildirisinin sonunda şunu çok net şekilde ifade ettik. Tüm ikazlarımıza rağmen referandum yapılırsa ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı mahfuz tutarız. Lozan Anlaşması, Ankara Anlaşması, 1946 Ankara-Irak anlaşması ve Türkiye Irak sınır güvenliği anlaşması. Bu anlaşmalar sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağını çok açık ortaya koymaktadır. Türkiye bu haklarını hatırlatıyor.

Kadir Topbaş'ın istifası şahsi bir karar



Kadir Topbaş'ın istifa kararı şahsi bir karardır. Başkanlıktan istifa etti, AK Parti'nin üyesidir.

MGK'dan Kuzey Irak bildirisi