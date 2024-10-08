Erdoğan 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' demişti: TBMM'de İsrail tehdidi üzerine kapalı oturum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturum öncesinde yaptığı açıklamada, bu politikaların milli güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, İsrail'in eylemlerinin sadece geçen yıl değil, 1917'den bu yana süregelen bir işgal sürecinin devamı olduğunu ifade etti​.

Oturum sırasında TBMM'ye bağlı çeşitli siyasi partilerin temsilcileri bir araya geldi ve konunun önemi vurgulandı. Kurtulmuş, özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası artan tehditler karşısında TBMM'nin kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda, Türkiye'nin milli güvenlik stratejilerinin gözden geçirilmesi ve ülke içindeki dayanışmanın artırılması gerektiği belirtildi​.

Oturuma katılan partiler arasında AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin liderleri de yer aldı. Toplantının detayları basından gizlitutulurken, muhalefet liderleri de oturumun ardından açıklamalarda bulunarak, hükümetin gündem manipülasyonuna karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladılar​.

Oturumda alınan kararların Türkiye'nin dış politikası üzerindeki etkileri ve bölgedeki istikrar için atılacak adımların önemine dair daha fazla tartışma yapılması bekleniyor.

Oturumun ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine güncel durum hakkında bilgi verecek. Oturum, TBMM'nin milli güvenlik açısından alacağı önlemlerin ele alınması için önemli bir zemin oluşturuyor.