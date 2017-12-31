Erdoğan: İstihdam seferberliği sürecek

31 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık.

"2019 seçimleri kritik öneme sahip"

2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli seçimlerle aynı yılın kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. Tüm vatandaşlarımdan ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz.

Önümüzdeki yıl gerek içeride gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece, gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

"Kudüs, imtihan haline dönüşmüştür"

Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür. Amerika'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden destek bulmamış, tam tersine, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Tüm milletime, bu konuda gösterdikleri dik duruş ve ortaya koydukları samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum"

Kaynak: AA