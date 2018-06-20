Erdoğan: İttifak 300'ün altında kalırsa koalisyon arayışına gidilebilir

20 Haziran 2018

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan milletvekili seçimleri ile ilgili olarak koalisyona da yeşil ışık yaktı.

"Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programı adlı radyo yayınına konuk olan Erdoğan, "İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye bir şey yok. Mesela Cumhur İttifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300’ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu" dedi.

Erdoğan, "Muhalefetin parlamenter sisteme döneceğiz sözlerine ne dersiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Millet o defteri kapattı 16 Nisan’da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak?"

Uber'in patronuna randevu vermedi

Erdoğan, ayrıca, geçtiğimiz günlerde yasaklanan taksi çağırma sistemi Uber'in patronunun kendisinden randevu istediğini, ancak randevu vermediğini de söyledi.

Öte yandan, dün Şanlıurfa ve Mardin'deki mitinglerde konuşan Erdoğan, kalabalık bir topluluğa hitap ettiği Şanlıurfa’da, Türk ordusu tarafından Kandil’e düzenlenen hava harekatı ile ilgili olarak “Kandil’de toplantı halindeki lider takımını halettik” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Sıra Urfa’nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp, asli sahibi olan Arap Kürt Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Siz bize 24 Haziran’da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim” dedi.