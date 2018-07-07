Erdoğan: Kabinede Meclis'ten de isimler yer alabilir

07 Temmuz 2018

AK Parti grup toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 11:00'de Meclis'e geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak." dedi.

Bakanlar Meclis'ten de olabilir

Erdoğan, Pazartesi ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlayacağız. Saat 21.00'de kabinemizi açıklayacağız" açıklamasını yaptı. Erdoğan yeni kabine için, "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın" değerlendirmesini yaptı.

İlk kabine toplantısı cuma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerde gördünüz, bizlerle ilgili 'yorgun bir cumhurbaşkanı adayı' gibi yakıştırmayı yapanların hali ortada. Bize 'yorgun' yakıştırmasını yapanların, bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Aslında onlar zihninsel bir yorgunluğun içerisindeler fakat bizler hamdolsun böyle bir durumun içinde değiliz; çok daha güçlü bir şekilde, çok daha güçlenerek bu yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "İlk (kabine) toplantımızı yapmadan önce Hacıbayram'a cuma için gideceğiz. Dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı inşallah gercekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz. Bu seçimlerde hedefimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor.

- Bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 27. dönemin tüm üyelerini tebrik ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Her birinizin sadakatine ihtiyacımız var. Tek bir anımızı boşa geçirmeye hakkımız yok.

- FETÖ davalarının büyük bölümü yıl sonuna kadar tamamlanacak.

- Önümüzdeki günlerde 181 bin 500 kişinin pasaport tahdidi kaldırılacak. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için... Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

- İnşallah bu dönemde ekonomimizdeki yapısal sorunları çözeceğiz. Gereken her tedbiri alıp, her uygulamayı yürürlüğe koyacağız. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi hakkaniyetli bir hale sokmak için çaba göstereceğiz.