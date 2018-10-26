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Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

Kaynak: AA

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