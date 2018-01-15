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Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldiği görüşme sona erdi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. 

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de yer aldı.

Kaynak: AA

Katar Emiri El Sani Recep Tayyip Erdoğan

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