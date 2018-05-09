Erdoğan: Kaybeden Amerika olacaktır

09 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi hakkında, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan açıklamasının devamında, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam İran’la yapmış oldukları nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararına birçok ülke ve uluslararası kuruluş tepki göstermişti.

Karara ilk destek İsrail'den gelirken, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bu konuda ABD'nin yanında yer aldıklarını duyurmuştu.

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