Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da gerçekleştirilen Kurultay seçimleri dolayısıyla Tokayev’i tebrik etti. Erdoğan, seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yürütülen reformlara yönelik kamuoyu desteğinin göstergesi olduğunu belirtti.
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev’e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.