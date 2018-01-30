Erdoğan Latin Amerika ziyaretini erteledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği Latin Amerika ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Vatikan-İtalya'yı müteakiben Latin Amerika ziyaretinin daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendiği belirtildi.
Erdoğan'ın önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin Vatikan-İtalya ile sınırlı olacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Erdoğan'ın Brezilya, Uruguay ve Venezuela’ya ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.