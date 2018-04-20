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Erdoğan: Manifestomuzu İstanbul kongresinde açıklayacağız

Seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim kampanyamız baladı. Manifestomuzu İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul kongresinde açıkladıktan sonra yola koyulacağız" dedi.

Erdoğan: Manifestomuzu İstanbul kongresinde açıklayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisinde kıldı.

Cuma namazının ardından 24 Haziran'daki erken seçimle alakalı açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız" dedi. 

"Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin de tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız" şeklinde konuştu.

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