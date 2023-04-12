Erdoğan: Merkez Bankamız muhtaç değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Deprem felaketinin altından kalkamazdık. Eğer başarılı ile bu felaketin altından kalkıyorsak finans yönetimini başarı ile yürüttüğümüz için kalkıyoruz. IMF temsilcileri ile otellerde konuşan kimdi?

O zamanki IMF'nin başında olan zat ile bir görüşme yaptık

CHP yöneticileriydi. Biz 2013 yılında IMF'ye borcumuzu sıfırladık ve gönderdik. Şu an o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de Davos'ta benim yanımdaydı. O zamanki IMF'nin başında olan zat ile bir görüşme yaptık. Siz bize memurlarınızı gönderebilirsiniz ama sadece gelirler bütçe tahlillerini yapar, taksidi alır gider dedim. Bize yön veremez dedim. 2013 biz bunlarla işi bitirdik.

27,5 milyar dolar döviz rezervimiz var

Ondan sonra kaç kere CHP hep meydanlarla IMF ilişkiler tekrar kurulmalı dedi. Biz kurduk mu kurmayız, asla kimseye de tavsiye etmem. 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. 135 milyar dolara kadar yükselttik. Şu an yine 3 haneli rakamlara döndük.

Merkez Bankamız muhtaç değil

Şu anda Merkez Bankamız muhtaç değil. Rahatlıkla o da finansı yönetebilir durumda. Bundan sonraki süreçte çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz.Bizim ekonomimiz israf, tüketim değil verim ekonomisidir. Bizim ticaret bakanlığında ihracatta bir aldığımızda hamd olsun patlamamız var. 240 milyar doların üzerine çıktık daha da tırmanıyor.