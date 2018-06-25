Erdoğan: Milletimizin sandıkta verdiği mesajı aldık

25 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Ankara'da balkon konuşması yaptı.

"Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz" şeklinde konuştu.