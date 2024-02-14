Erdoğan: Mısırla ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkaracağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erzincanlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toprak altında 9 kardeşimiz kaldı. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımızı ve Enerji Bakanımızı bölgeye gönderdik. Düzenli bilgi alıyoruz.

Yeniden Kahire'de olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz daha ileri taşınacak. Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum.

Nükleer ve yenilenebilir enerji iş birliğini değerlendiriyoruz.

28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi.